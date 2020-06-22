شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقدم عرضًا لـ«ساني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض لنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع جناحه ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب تصريحات لكريستيان فالك، الصحفي بصحيفة «بيلد» الألمانية، نقلها موقع «جول» العالمي، فقد بلغ العرض المالي المقدم من البافاري 36 مليون جنيه إسترليني.

وكان المدير الفني للسيتينز بيب جوارديولا قد أوضح سابقًا أن «ساني» رفض تجديد عقده مع الفريق ويبدو في طريقه للرحيل عن ملعب الاتحاد سواء هذا الصيف أو عند انتهاء عقده الصيف القادم.

وقد يوافق النادي الإنجليزي على العرض الألماني من أجل الاستفادة من بيع اللاعب عوضًا عن خسارته مجانًا الصيف القادم.