شكرا لقرائتكم قياس الحرارة أمرا إجباريا في الأهلي يوميا بعد العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح قياس درجة الحرارة أمراً إجبارياً في الأهلي بشكل يومي بعد عودة فريق الكرة للتدريبات بداية من يوم الأربعاء المقبل، بجانب الخضوع لكشف طبي معين ، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض لفيروس كورونا قبل انخراط أي لاعب أو مسئول مع باقي المجموعة، وشرح الجهاز الطبي بالأهلي تصوراً للاعبين حول كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض، في الوقت الذي سيتم تعقيم كافة الأدوات والمعدات التى سيتم استخدامها خلال مران الفريق.

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وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد غداً الأربعاء موعداً لاستئناف التدريبات على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية فى الثامنة والنصف صباحًا وحتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها فى العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف.

وأجرى النادى الأهلى أمس الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع، وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.