شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يرفض التدريب على مجموعتين ويقرر إغلاق غرف الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إن ناديه يرفض فكرة تقسيم اللاعبين لمجموعات فى فترة الإعداد ، وأضاف مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " فكرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين فى التدريب مرفوضة ، فطالما أجرينا مسحة كورونا وتم التأكد من سلبية اللاعبين والجهاز الفنى حال ظهور النتيجة فلماذا التخوف ، سنتدرب بشكل طبيعى للغاية ولكن وضعنا خطة محكمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أهمها غلق غرفة الملابس ومنع استخدامها نهائياً "

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى : "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب ، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة".

وفى وقت سابق ، أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن لاعبي الفريق أجرو المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والأمور تسير بشكل جيد بحضور جميع لاعبي الفريق وان ناديه سينفذ التعليمات مؤكدا انه فى حال حدوث ضرر لا قدر الله الدولة سيكون لها دور فى ايقاف هذا الضرر .

وقال مهدي فى تصريحات لقناة أون تايم ىسبورت 2 ان المسحة الطبية الثانية للاعبي الانتاج الحربي ستكون يوم الخميس المقبل فى تعاون مع مسئولي اتحاد الكرة الذين قاموا بارسال اللجنة الطبية التى قامت بالدور الأكمل.

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وأضاف أن الجهاز الفني حدد يوم السبت المقبل موعدا لخوض اول مران للفريق بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات فى اطار عودة النشاط الرياضى والتى من خلالها سيكون الدورى الممتاز منتظرين جدول المسابقة

وأجرى صباح أمس الاحد فريق الإنتاج الحربى وجهازه الفنى، بقيادة مختار مختار والجهاز الإدارى، مسحة كورونا استعداداً لعودة التدريبات بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وتوافد اللاعبون على مقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة .

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى للاستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدورى، وقال عامر إنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الإعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف