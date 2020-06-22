شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد الأربعاء المقبل موعدا لاجتماع مدربى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، يوم الأربعاء المقبل موعدا للاجتماع مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل ، بناء على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وترغب اللجنة الخماسية فى الإستماع إلى وجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائى لعودة الدورى، خاصة وأنه لا يوجد موعد نهائى حتى الأن لإستئناف الدورى، حيث من المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الاضحى المبارك .

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان من كل نادي من أندية الدوري الممتاز إرسال إسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل و إخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حالة ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.

Advertisements

وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط ، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى .