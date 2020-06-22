شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد ناجي جدو يتدرب مع نجله بعد الانتهاء من مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي السابق وفريق الجونة حالياً، وصلة تدريبات بدنية بصحبة نجله، للحفاظ على لياقته البدنية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات الرسمية في 25 يوليو المقبل، ونشر جدو صوراً من استعداداته البدنية بصحبة ابنه عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

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في سياق متصل، خضع لاعبو الجونة لإجراء المسحة الطبية الأولى في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الأندية تمهيدًا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات المحلية، وأجرى لاعبو الجونة ومعهم أعضاء من الجهاز الفني والإداري المسحة الأولى أمس، الأحد.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.