شكرا لقرائتكم كلوب يكشف سبب تبديل الياباني مينامينو في "الديربي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن قراره بتبديل اللاعب الياباني تاكومي مينامينو عقب الشوط الأول من مباراة الديربي التي انتهت بالتعادل السلبي أمام إيفرتون مساء الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يكن متعلقا بأداء اللاعب الياباني المنتقل في فترة الشتاء إلى ليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك كلوب اللاعب أليكس أوكسليد-تشامبرلين بدلا من مينامينو، ليثير حالة من الجدل حول أداء اللاعب، لكن يورغن برر قراره قائلا: قبل المباراة، كنت أفكر في إجراء تبديلات مبكرة واستغلال فرصة السماح بإجراء خمسة تبديلات، مفضلاً عدم إجهاد اللاعبين.

وتابع في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الاثنين: كانت الأمور صعبة على تاكومي في البداية لكنه دخل بعدها في أجواء المباراة، والتغيير بعد نهاية الشوط الأول كانت فكرة من جانبي، ولا تتعلق بأداء اللاعب خلال الشوط الأول.