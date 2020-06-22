شكرا لقرائتكم ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية راموس وبنزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة، عقب فوزه على ريال سوسييداد 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم قلص سوسيداد الفارق بتسجيل هدف عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 83.

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ورفع الريال رصيده إلى 65 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من برشلونة بفارق المواجهات المباشرة، حيث التقى الريال وبرشلونة مرتين في الدوري هذا الموسم، تعادلا في الأولى سلبيا وفاز الريال في الثانية بهدفين نظيفين.

في المقابل توقف رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السابع لكنه يظل في صراع المنافسة على احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في الموسم المقبل.

وهذا هو الفوز التاسع عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثمانٍ، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في خمس.