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تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون في الديربي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على (ديربي ميرسيسايد) بين إيفرتون وجاره اللدود ليفربول يوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الممتاز لكرة القدم.

وظل ليفربول متربعا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذي يستضيف بيرنلي يوم الاثنين في المرحلة ذاتها.

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ومازال ليفربول، الذي سجل ظهوره الأول بالمسابقة عقب استئنافها مؤخرا، بحاجة للحصول على خمس نقاط فقط في مبارياته الثماني المتبقية بالمسابقة من أجل التتويج رسميا باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، دون انتظار نتائج باقي منافسيه. في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال التسعين دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

وبدا واضحا تأثر ليفربول بغياب نجمه الدولي المصري محمد صلاح، الذي جلس على مقاعد البدلاء، حيث فضل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عدم الدفع به خشية تفاقم إصابته التي تسببت في ابتعاده عن التدريبات لفترة ليست بالقصيرة مؤخرا.

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