شكرا لقرائتكم فالنسيا ينعش آماله الأوروبية ويتجاوز أوساسونا بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد فريق فالنسيا آماله في اللعب بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل وذلك بعدما تغلب على أوساسونا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.
وسجل هدفي فالنسيا غونزالو غيديس ورودريجو في الدقيقتين 12 و35. ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس، الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يلعب صاحبه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي. وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
وهذا الفوز هو الثاني عشر لفالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشر لأوساسونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.
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