أسطورة المصارعة "أندرتيكر" يعلن إعتزاله اللعبة نهائياً في عمر الـ55 عامًا.. بطل العالم 7 مرات



أعلن واحد من أبطال المصارعة العالمية الترفيهية WWE المصارع مارك ويليام كالاوي، الشهير بـ أندرتيكر اعتزاله معلقا "لا شيء أثبته مرة أخرى، ولا إنجاز أجري خلفه".

وفقاً لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية، "ظهر أندرتيكر في WWF لأول مرة عام 1990م، وظل يحقق بطولات كثيرة على مدار السنوات الماضية، لكنه قال مؤخراً: "لم يتبق لي شيء لأتغلب عليه أو أنجزه، ساعدني الفيلم الوثائقي "The Last Ride" على اكتشاف ذلك، وفتح عيني على الصورة الأكبر، وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي".

وأضاف: "يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل، أنا أخيراً في مكان يمكنني فيه قبول ذلك".

وفي فبراير 2020، استمتع عشاق المصارعة الحرة في السعودية بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة مع حضور نخبة النجوم في عالم دبليو دبليو إي، وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد.

يعتبر الأندرتيكر أحد أكبر مصارعي الاتحاد وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لا زال يعمل مع الاتحاد حتى اعتزاله ، وحقق بطولة العالم 7 مرات

حصل أندرتيكر على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات، وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة يو إس دابليو أي تيكساس تايتل وبطولة يو إس دابليو أي يونيفايد للوزن الثقيل بطل رويال رامبل 2007.

خسر مباراتين فقط برسلمينا برصيد (2-24) ويعتبر عند الكثير أفضل مصارع على مر تاريخ المصارعة الحرة بصفة عامة