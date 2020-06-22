شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رامي ربيعة وحمدى فتحي فى وصلة تدريبية قبل الانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثنائى النادي الأهلي، رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء، وحمدي فتحى لاعب وسط الفريق، على خوض بعض التدريبات البدنية استعداداً للانضمام إلى تدريبات الفريق الأحمر الأربعاء المقبل، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر رامي ربيعة صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات برفقة حمدي فتحي، الذي تعافى مؤخراً من إصابته في غضروف الركبة ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأحمر.



رامي ربيعة

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ربيعة وحمدي فتحي

في سياق آخر، منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسرى رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .