شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلي الأحق بالدورى حال إلغائه.. وأحمد الشناوي خير بديل لإكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق، إنه يتمنى عودة النشاط الرياضي، وفى حال اتخاذ قرار بإلغاء الموسم يجب تتويج الأهلى بالدورى هذا الموسم بسبب فارق النقاط الكبير فى جدول الترتيب، وقضى أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق فترة كبيرة من التألق فى حراسة المرمى مع النادى الأهلي، كانت بدايته صعبة نظرا لوجود حارس بقيمة الحضرى، لكنه استفاد من هروب الأخير وانتزع لنفسه مكانة خاصة أنه أحد المواهب النادرة لحراسة المرمى فى مصر.

وأكد أمير عبد الحميد أن عصام الحضرى حرمه من كتابة تاريخ كبير مع الأهلى ومنتخب مصر، رغم أن أحمد ناجى كان يؤمن بقدراته لكن اللعب على حساب الحضرى أمر شبه مستحيل.

ويرى أمير عبد الخميد أن إدارة الأهلى تعاملت باحترافية فى ملف تجديد اللاعبين الكبار، ومن قبلها كان التعامل مع ملف إصابة مؤمن زكريا بطريقة مثالية.

Advertisements

وتوج عبد الحميد بالدورى العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصرى 5 مرات، وحصد لقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقى مرتين، وحصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

لقراءة حوار أمير عبد الحميد كاملا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا