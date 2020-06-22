شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يخضع لإجراء مسحة كورونا فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، من إجراء مسحة كورونا فى مقر النادى اليوم، الاثنين، بعد اعتذاره عن إجرائها أمس مع بقية زملائه لظروف خاصة، وحضر الحارس الدولى فى الموعد المُحدد وانتهى من إجراء المسحة فى وجود الجهاز الطبى المكلف بأخذ المسحات من لاعبى الأهلي.

وأجرى النادى الأهلى أمس، الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع.

وحدد الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعد غد، الأربعاء، موعداً لاستئناف التدريبات على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية فى الثامنة والنصف صباحًا وحتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها فى العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف.

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وفى ذات السياق منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسرى رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".