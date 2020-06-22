شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لدينا مشرف بطلة تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور جديدة نشرتها دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة والمتأهلة الى أولمبياد طوكيو، قبل عودة النشاط الرياضى والمقرر له 1 يوليو المقبل، وفقا لتعليمات وزارة الرياضة ومجلس الوزراء.

وتفاعل عدد كبير من متابعى بطلة الطاولة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وموقع إنستجرام، خاصة أنها ليست من محبى تغيير الصور باستمرار.



دينا مشرف

وتأهلت دينا مشرف إلى أولمبياد طوكيو في منافسات السيدات ، و كذلك الزوجى المختلط، بجانب عمر عصر بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس إفريقيا التى أقيمت بتونس.

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لاعبة تنس الطاولة

لم تتمالك دينا مشرف، لاعبة منتخب الطاولة، نفسها فور تأهلها إلى الدورة الأولمبية ، وبكت بشدة فى حضن أبيها علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، لأنها كانت تشعر أن فرصة تأهل المنتخب مسئولية خاصة، وأن التأهل للأولمبياد ليس لها وحدها فقط بل للمنتخب كله.

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور بدء انطلاق تدريبات المنتخب الوطنى بصالات ستاد القاهرة يوم 1 يوليو المقبل كخطوة لاستئناف النشاط الرياضى تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ، بانطلاق النشاط و عودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى .

وجاء قرار اتحاد الطاولة في اخر جلسة لمجلس الإدارة و التي عقدت بالفيديو كونفرانس بحضور أعضاء المجلس ، كما تم اتخاذ قرار بالتمهل في المنافسات انتظارا لما سيسفر عنه عودة النشاط للاتحادات ذات المرحلة الأولى ، حيث ان الطاولة في المرحلة الثانية .