شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نهاية علاقته بحسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي انتهاء علاقة النادي بحسام عاشور قائد الفريق السابق.
وقال عبدالحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: «بالنسبة لحسام عاشور فقد أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي وتمني له التوفيق في خطوته القادمة».
وخرج حسام عاشور بالأمس بتصريحات أكد فيها أنه لم يتلقى اتصالاً من إدارة النادي الأهلي لعمل مسحات خاصة بفيروس كورونا قبل عودة بطولة الدوري من جديد.
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