شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شيكابالا سيصدر بيانًا برفض خوض الدوري بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك شيكابالا سيصدر بياناً اليوم بشأن رغبة لاعبي الفريق بعدم خوض الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعجب رئيس الزمالك من قرار توقف الدوري الممتاز بسبب فيروس كورونا.. ثم المطالبة الآن بعودته رغم انتشار الفيروس بقوة، مشددا على أن ما يحدث من اتحاد الكرة المصري يعتبر تهريجا.

وشدد مرتضى منصور على أن لاعبي الزمالك لن يقوموا بعمل المسحة الخاصة بكورونا.

كما وجه منصور الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالزمالك وذلك بعدما قاموا بسداد الاشتراكات.. مشيراً إلى أن 45 ألف عضو سددوا اشتراكاتهم.

وتابع مرتضى منصور بأن نادي الزمالك ليس له نظير في مصر بل موجود فقط في الدول الأوروبية .

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