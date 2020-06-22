شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يرفض عرضًا من ليفربول لضم «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رفض نادي نابولي الإيطالي عرضًا من نظيره الإنجليزي ليفربول للتعاقد مع مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضحت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية أن بطل كأس إيطاليا تلقى عرضًا أول من الريدز للتعاقد مع «كوليبالي» مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.
وقابل نادي الجنوب الإيطالي العرض بالرفض إذ تأتي طلباته بعيدة تماما عن عرض ليفربول، إذ يحدد سعر لاعبه بـ 90 مليون جنيه إسترليني.
وسيكون على ليفربول تقديم عرضًا ماليًا أكبر بكثير مما قدمه من أجل إقناع إدارة نابولي بالتخلي عن اللاعب لصالحه، خاصة في ظل اهتمام غريمه مانشستر يونايتد كذلك بالحصول على خدماته.
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