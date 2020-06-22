شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تجديد عقد يحيي الدرع لاعب اليد موسمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تجديد عقد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد الأول بالنادي والمنتخب الوطني لمدة موسمين.

وأضاف منصور أن اللاعب وقع على عقود تجديده للزمالك في منزله، في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضي عضو المجلس ليقطع الطريق على كل الشائعات التي ترددت عن رحيله عن صفوف الفريق.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لأحمد عادل عبدالفتاح على دوره في الملف وكذلك خالد فتحي الذي يعد من أبناء النادي كما وجه الشكر لأحمد مرتضي لدوره في قطاع ألعاب الصالات بالنادي.

كان الزمالك قد تعاقد مع الدرع منذ موسمين وحصد مع الفريق لقب الدوري مرة وبطولة إفريقيا للأندية البطلة مرة والسوبر الإفريقي مرة بالإضافة إلى احتلال المركز الخامس بمونديال الأندية.

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