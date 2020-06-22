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الهلال يمنح لوشيسكو القرار الأخير بشأن المشاركة في بطولة تجريبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

تدرس إدارة نادي الهلال السعودي المشاركة في بطولة تجريبية ستنظمها إحدى الشركات في محافظة الطائف، خلال فترة معسكر فريقها الأول لكرة القدم في يوليو المقبل استعدادا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين ، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا.

 

وأشارت صحيفة "الرياضية" بموقعها الإلكتروني اليوم الاثنين نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها إلى أن إدارة نادي الهلال لا تمانع المشاركة في البطولة بشكل مبدئي ، وستترك القرار الأخير في يد الروماني رازفان لوشيسكو ، مدرب فريقها الأول لكرة القدم.

 

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كما نقلت "الرياضية" عن مصدر رسمي في إدارة النادي ، أن الهلال تلقى خطاب المشاركة بشكل رسمي ، وحتى الآن لم تتأكد بعد مشاركة الفريق من عدمها.

 

وفي الوقت نفسه ، مددت إدارة النادي عقد صالح الشهري مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

 

وأكدت مصادر لـلصحيفة أن ملف شراء عقد الشهري من الرائد سيفتح في وقت لاحق ، بعد طلب لوشيسكو ضرورة الإبقاء على اللاعب لأعوام عديدة مع الفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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