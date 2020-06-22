شكرا لقرائتكم المقاولون يؤجل مناقشة ملف المعارين إلى نهاية الموسم الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجأ مسئولو المقاولون العرب مناقشة ملف المعارين حتى نهاية الموسم الجاري، وبالأخص الثلاثي معروف يوسف وشكري نجيب وأيمن حفني، حتى يحسم الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس الموقف النهائي وفقاً لمستويات اللاعبين بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها الدوري المصري بداية من مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون في تصريحات لـ "الخليج 365": "بالتأكيد ننتمنى تواجد معروف يوسف في الفريق خاصة أنه أصبح من العناصر المؤثرة واللاعب أيضاً يشعر بارتياح في تواجده مع الفريق.

وأضاف عبد الغني: لا أعتقد أن الزمالك قد يمد الإعارة مرة أخرى ونية مسئولي الأبيض ستكون لبيع اللاعب ولكننا سننتظر حتى نهاية الموسم لنعرف الموقف النهائي.

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في سياق آخر، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، اليوم الأثنين، بقلعة ذئاب الجبل، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبين، وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر.

وخلال الاجتماع مع النحاس، أكد محسن صلاح دعمه الكامل للاعبى الفريق من أجل الحفاظ على مركزهم فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية بعد العروض القوية التى قدمها المقاولون فى الدورى خلال النصف الأول من الموسم، وشدد محسن صلاح على ضرورة الحفاظ على الروح الجماعية للفريق بعد العودة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.