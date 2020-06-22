شكرا لقرائتكم محسن صالح يحتفل بعيد ميلاده الـ 71 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاثنين محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ "71" فهو من مواليد 22 يونيو 1949 في بورسعيد، ويعد صالح من نجوم الفريق الأحمر في فترة السبعينات التي تعتبر أحد الأجيال الذهبية لنادي تحت قيادة المدرب المجري هيديكوتي الذي قاد الفريق في تلك الفترة ، وبدأ محسن صالح حياته الكروية في نادي المصري قبل ان يتركه بسبب حرب 1967 ليلتحق بعدها بنادي التضامن الكويتي.

وانضم صالح الى نادي النجمة اللبناني عام 1972 وفي نفس الموسم انضم الى النادي الأهلي لختتم حياته الكروية ويعتزل عام 1979.

وحقق محسن صالح مع القلعة الحمراء 4 القاب لدوري ولقب وحيد لبطولة كاس مصر وكان محسن صالح من ضمن الجيل الذهبي في هذه الفترة، كما استطاع هذا الجيل الوصول لرقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة، حيث وصل الفريق لـ 70 هدف في 34 مباراة.

وكان فريق الأحلام في جيل هيديكوتي يتكون من: إكرامي، حسن حمدي، أحمد عبد الباقي، مصطفي يونس، فتحي مبروك، صفوت عبد الحليم، محسن صالح، مصطفي عبده، طاهر الشيخ، محمود الخطيب، زيزو…بالإضافة إلي جمال عبد العظيم أحد أسرع الأجنحة في تاريخ مصر.

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وبدأ نجم الأهلي مسيرته التدريبة في قطاع الناشئين بالنادي عام 1979 لينتقل بعدها لتدريب في الخليج العربي عبر بوابة الامارات والسعودية.

وتعتبر المحطة الابرز في حياة صالح التدريبة هي توليه تدريب نادي الإسماعيلي التي كان له بصمة واضحة على هذا الجيل بتكوين فريق رائع، ليحقق محسن صالح كأس مصر وصعد لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي ويخسر اللقب لصالح شبيه القبائل الجزائري بالإضافة لتحقيق بطولة الدوري الثالث للدراويش عبر تاريخه.

تولى بعدها محسن صالح تدريب منتخب مصر عام 2002 الى 2004 لكنها لم تكن تجربه جيدة في مشاور نجم الأهلي بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية عام 2004 التي أقيمت في تونس وتوج بها أصحاب الأرض ليعود الى بوابة الخليج العربي عبر قياده نادي النصر السعودي عام 2004 ثم منتخبي اليمن وليبيا.

واختتم محسن صالح مشواره التدريبي في النادي السكندري سموحة عام 2010 ليتجه الى مجال تحليل المباريات في قنوات ابوظبي الرياضية قبل أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مؤخراً.