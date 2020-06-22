شكرا لقرائتكم الإنتاج عن عرض الوداد لضم باسم مرسي: لم نتلقى شيئا ونرفض رحيل اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق مستمر مع النادى ولن يرحل مؤكداً عدم وصول عرض رسمى من الوداد المغربى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " لم نتلقى عرضاً من الوداد المغربى لضم باسم مرسى ، اللاعب مرتبط بتعاقد معنا ينتهى بنهاية الموسم المقبل ، وبدء خطة إستعادة مستواه الفنى والبدنى فى المكان الذى عرف منه طريق النجومية ، ويؤدى بإلتزام ولا صحة للتفريط فى خدماته".

وفى وقت سابق ، أكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي من أجل التعاقد معه، حيث قال رئيس الوداد في تصريحات لصحيفة ’المننتخب’ المغربية: "التفاوض مع باسم مرسي؟ لا علم لي بهذا الخبر، لم نفاوضه، ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة".

وأضاف: "إذا كنا نرغب في التعاقد مع باسم مرسي لتواصلنا مع فريقه، حتى الآن لم نفاوضه".

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كان ميدو حزين، وكيل اللاعبين، قد أكد إن باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة الماضية، مؤكدا خلال تصريحات تلفزيوينة "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى".

وتابع وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرض رسمي من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض ، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".

وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.