شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد رفضه لعودة الدوري بمنع لاعبيه من إجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو نادى الزمالك، رفض استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم الموسم المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك فى الأيام الماضية إنها رافضة لاستئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض والتأكيد بأن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التالى.



رفض خضوع لاعبى الزمالك لمسحة "كورونا"

قال مرتضى منصور أن لاعبي الفريق لن يقوموا بالخضوع لمسحة كورونا، التى يتم إجراءها حاليًا لأندية الدورى المختلفة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، قائلاً:"لن يقوم أي لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادي في الدوري هذا الموسم.. ولن أعرض حياة أي لاعب فى الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلي بلقب الدورى".

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التأكيد على رفض عودة التدريبات الجماعية

كما أوضح مرتضى منصور إنه لن يعرض لاعبى الفريق الأبيض للخطر بالمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، ليوضح رئيس قلعة ميت عقبة بذلك التصريح أنه فريقه لن يستأنف تدريباته الجماعية خلال الفترة الجارية، حيث سيستمر لاعبى الأبيض فى التدريبات المنفردة دون إقامة مران جماعى داخل نادى الزمالك.



بيان من قائد الزمالك لتوضيح موقف اللاعبين

كما كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سيعقدوا اليوم اجتماعا يرفضون فيه المشاركة في الدوري حفاظا علي أرواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا، وقال مرتضي منصور أن قائد الفريق سيصدر بيانا رسميا اليوم باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدوري في ظل الظروف الحالية.