شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى: عدم الاستقرار الإدارى سبب إبتعاد شعبية الكرة الطائرة عن القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إن عدم الإستقرار الإدارى وتواجد مجلس لفترة كافية هو سبب إبتعاد شعبية الكرة الطائرة عن شعبية كرة القدم ، وقال مصيلحى فى تصريح لـ "الخليج 365"، إن مصر تمتلك لاعبين فى كرة القدم مستواها عالى جدا و أصحاب تكوين جسمانى قوى و هذا ما شاهدناه فى بطولة العالم الأخيرة للشباب التى حققت مصر خلالها المركز الرابع بتونس ، مشيرا إلى أن للأسف عدم الإستقرار الإدارى هو أحد أسباب عدم تطور شعبية اللعبة .

ومن ناحية أخرى إقترح محمد مصيلحي المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 3 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر ، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط .

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و أكد مصيلحي أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين ، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهي كأس مصر يوم 3 أكتوبر .

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلين الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.