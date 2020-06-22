شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب لاعبيه باصطحاب ملابس التدريبات لمنازلهم خوفا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منع مسئولو النادي الأهلي اللاعبين من ترك ملابسهم في النادي لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو الأمر الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلي قائمة ممنوعات من ادارة النادي قبل العودة للتدريبات غداً الأربعاء المقبل، أبرزها أنه لن يسمح للاعبي الأهلي بالاستحمام في النادي، حيث سيتوجه اللاعبين لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام او خوض اي تدريبات استشفائية في الجاكوزي والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته يوم الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسري رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال افريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.