شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يحتفل بالتتويج بالدوري بعد التعادل مع الزمالك 1/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 22 يونيو 1986 ، تعادل الأهلي بطل الدوري للمرة الثانية على التوالي والمرة رقم 20 في تاريخه، مع الزمالك الثاني وحافظ على فارق النقاط الست بينهما ليحتفل باللقب أمام الفريق الأبيض في ختام مباريات دوري موسم 1985-1986 فى القمة رقم 58 باستاد القاهرة ، تقدم أشرف قاسم في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وتعادل مجدى عبدالغني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولى محمد حافظ، وعاونه كل من إسماعيل اليمنى، وسمير يوسف.

تشكيل الأهلي في القمة 58 جاء مكونا من: أحمد شوبير، حمدي أبوراضي، محمود صالح، محمد حشيش، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبدالغني، بدر رجب (زكريا ناصف)، أسامة عرابي، حسام حسن، محمد السيد.

أما تشكيل الزمالك فضم: طارق عبدالعليم، محمد صلاح، هشام يكن، إسماعيل يوسف، أحمد رمزي، حمادة عبداللطيف، أشرف قاسم (علاء فوزى)، محمد حلمي، خالد عبدالرحمن (حمادة يونس) ،جمال عبدالحميد، طارق يحيى.

Advertisements

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.