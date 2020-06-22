شكرا لقرائتكم كهربا يؤازر "أوس أوس" : "رحم الله طفلكم وجعله من طيور الجنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، على مؤازرة الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وذلك بعد رحيل نجله حديث الولادة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام "رحم الله طفلكم وجعله من طيور جناته وشفيعاً لأمه وأبيه وربط الله على قلبهما وعظم أجرهم وأجر أسرتيهما ..البقاء لله ربنا يصبرك على فراقه يا حبيبي".

كهربا

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ورحل الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم، وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

في سياق آخر، منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسرى رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .