حسام عاشور يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي.. والجمهور: ضيع تاريخه في لحظة

وجه حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة، إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد تجاهل دعوته لعمل مسحه للكشف عن فيروس كورونا على حد قوله.

وكتب عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”:”عمر الرجالة ما تبيع الرجالة.. واسأل الرجالة اللي اتعاملت معاه.. يا بخت اللي معاه راجل”.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي انتهاء علاقة حسام عاشور، قائد الفريق الأول بالقلعة الحمراء رسميًا مع النادي بقرار من مجلس الإدارة، وذلك قبل انتهاء الموسم.

وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي على لسان سيد عبد الحفيظ :"بالنسبة لحسام عاشور فقد أدي دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي".

وأضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحاته الرسمية قائلًا :"تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي. وتمني له التوفيق في خطوته القادمة".

يُذكر أن حسام عاشور كان قد أعلن في الفترة الماضية تراجعه عن قرار اعتزاله، قبل أن يُهاجم إدارة النادي في تباطؤها في التعامل مع ملف مباراة اعتزاله الذي حصل عليه (كاستثناء)، لتُقرر بعدها القلعة الحمراء إلغاء الاستثناءات التي تم منحها له.

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غلاب قال عبر حسابه الشخصي:"حسام عاشور ولا كان ليه ف السوشيال ميديا وأول ما فتح وعرف يعني إيه سوشيال بوظ تاريخه كله .. زعلان عليه جدا".

أحمد عصام قال :" علاقة حسام عاشور انتهت بالنادي النهاردة رسمي وللأبد بشكل وحش اوي.. عن نفسي زعلان جدا عليه بس للاسف كابتن الاهلي السابق مايلومش الا نفسه على ان علاقته مع النادي والجماهير تنتهي بالمنظر ده".

حكمة سقراط { تكلم حتي اراك } تنطبق تماما علي #حسام_عاشور الذي صمت دهرا ونطق غباء ، درس مجاني للطريقة الاسهل لهدم تاريخك في اربع تصريحات ، لاعب كنت علي اظن انة يليق بالاهلي اداريا وكرويا وخاب ظني".

وقال حساب آخر:" حكمة سقراط { تكلم حتي اراك } تنطبق تماما علي حسام عاشور الذي صمت دهرا ونطق غباء، درس مجاني للطريقة الاسهل لهدم تاريخك في اربع تصريحات ، لاعب كنت علي اظن انة يليق بالاهلي اداريا وكرويا وخاب ظني ... سلام ياراجل".