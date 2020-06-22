شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يخضع لتحليل ومسحة كورونا قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، إجراء تحليل ومسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل عودة النشاط الرياضى للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الفيروس، وحفاظا على صحة وسلامة باقى اللاعبين المحيطين بهم فى التدريبات والمنافسات .

وأكد مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو ، أن خضوع اللاعبين للمسحة يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالاتحاد، فى ظل اندراج الجودو ضمن الألعاب التلامسية، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

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وأضاف فخر الدين أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادة تحديد موعد خضوع اللاعبين للمسحة، خاصة أن التدريبات سيتم استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

وطلبت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، من جميع الاتحادات بعدم تناول أى رياضى المنشطات، والمكملات الغذائية خلال توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه قام بإرسال تحذير منذ ما يقرب من شهرين لوزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية، وكافة الاتحادات الرياضية بالتنبيه على كافة الرياضيين المصريين فى مختلف الرياضات بعدم تناول أى منشطات أو مكملات غذائية خلال فترة التوقف الرياضى الحالية، وإلا سيتعرض المقصر لعقوبة صارمة من جانب الوكالة.