شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر فيفا بموافقة الأندية على بند الـ8 سنوات والنائب بالانتخاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابا لإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بنتائج الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من أندية الجمعية العمومية خلال الأيام لأخيرة، لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة والتعديلات المقترحة عليها تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الطارئة لاعتماد اللائحة الجديدة.

ويتضمن خطاب اتحاد الكرة للفيفا موافقة أغلب الأندية التى حضرت الاجتماعات على اقتراح وجود بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة، وتطبيقه بشكل تصاعدى على المنصب، بحيث لا يترشح العضو أكثر من 8 سنوات على نفس المنصب وإنما يتقدم على منصب النائب أو الرئيس، كما يتضمن الخطاب موافقة الأندية بالإجماع على اختيار النائب بالانتخاب من الخارج.

وطلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطانـ من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل، وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حالة ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق.

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وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

ويأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى .