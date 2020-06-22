شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن العودة للتعليق الكروى مجدداً بعد طول غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عودته للتعليق الكروى على مباريات الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "وحشنى التعليق جدا، وفى الفترة الجاية هرجع تانى للتعليق".

واتجه شوبير بعد اعتزاله الكرة الى التعليق على مباريات كرة القدم حتى أصبح من أبرز المعلقين الرياضيين، ثم اتجه للعمال الإعلامى كمقدم برامج، حيث بدأ فى القناة السادسة المحلية المصرية وبعدها انتقل لعدة قنوات تألق فيها وصنع مدرسة فى الإعلام الرياضى إلى أن وصل إلى مقدمة الإعلام الرياضى العربى والمصرى وهو يقدم حاليا برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت.

عمله فى مجال الإعلام لم يشغله عن منظومة كرة القدم، حيث تدرج فى المناصب الإدارية داخل اتحاد الكرة ما بين عضو مجلس إدارة وأخيرا نائبا لرئيس اتحاد الكرة لفترات طويلة شهدت إنجازات للكرة المصرية فى مقدمتها الحصول على 3 ألقاب أمم افريقيا 2006 و 2008 و 2010، والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدورى وتتويج الأهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت، "اللى بيحصل ده تهريج، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدورى وتتويج الأهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ، كل ما يقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها".

وأضاف شوبير،"بقول للجنة الخماسية لا تستجيبوا للضغوط، إعلان جدول الدورى حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الأمور، لا تسمعوا للعويل والصراخ، اسمعوا لصوت العقل فقط، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم ".

وتابع شوبير، "ماذا سنفعل لو قررنا إلغاء الدورى الحالى وقررنا بداية دورى جديد فى سبتمبر المقبل، ومع أول أسبوع أصيب أحد اللاعبين بكورونا وتقرر إلغاء المسابقة ماذا سنفعل بعد ألغاء دورين ؟ ".

Advertisements

وأضاف حارس الأهلى السابق، "فى الكرة المصرية نحن نفتقد أبسط عناصر النجاح بدليل غياب دورى المحترفين والرابطة التى تدير هذا الدورى، أضعف الدوريات لديها هذا النظام ونحن فى سبات عميق ".

أعلن الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق عودته للتعليق الكروى على مباريات الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "وحشنى التعليق جدا، وفى الفترة الجاية هرجع تانى للتعليق"، واتجه شوبير بعد اعتزاله الكرة الى التعليق على مباريات كرة القدم حتى اصبح من أبرز المعلقين الرياضيين، ثم اتجه الى العمال الإعلامى كمقدم برامج حيث بدأ فى القناة السادسة المحلية المصرية وبعدها انتقل لعدة قنوات تألق فيها وصنع مدرسة فى الاعلام الرياضى الى ان وصل الى مقدمة الاعلام الرياضى العربى والمصرى وهو يقدم حاليا برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت.

عمله فى مجال الاعلام لم يشغله عن منظومة كرة القدم حيث تدرج فى المناصب الإدارية داخل اتحاد الكرة ما بين عضو مجلس إدارة وأخيرا نائبا لرئيس اتحاد الكرة لفترات طويلة شهدت إنجازات للكرة المصرية فى مقدمتها الحصول على 3 ألقاب أمم افريقيا 2006 و 2008 و 2010، والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم يناقش فكرة إلغاء بطولة الدورى وتتويج الأهلى باللقب فى إجتماعاته مع أندية الدورى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت، "اللى بيحصل ده تهريج، الجناينى لم يناقش فكرة إلغاء الدورى وتتويج الأهلى باللقب ده قرار دولة لازم يتنفذ، كل ما يقال بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة ومن نسج خيال أصحابها".

وأضاف شوبير،"بقول للجنة الخماسية لا تستجيبوا للضغوط، إعلان جدول الدورى حتى لو ثلاثة أسابيع هو القول الفصل وسوف يحسم كل الأمور، لا تسمعوا للعويل والصراخ، اسمعوا لصوت العقل فقط، ورجعوا الحياة الكروية لطبيعتها مثل كل دوريات العالم ".

وتابع شوبير، "ماذا سنفعل لو قررنا إلغاء الدورى الحالى وقررنا بداية دورى جديد فى سبتمبر المقبل، ومع أول أسبوع أصيب أحد اللاعبين بكورونا وتقرر إلغاء المسابقة ماذا سنفعل بعد ألغاء دورين ؟ ".

وأضاف حارس الأهلى السابق، "فى الكرة المصرية نحن نفتقد أبسط عناصر النجاح بدليل غياب دورى المحترفين والرابطة التى تدير هذا الدورى، أضعف الدوريات لديها هذا النظام ونحن فى سبات عميق ".