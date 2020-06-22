شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مصيلحى" الأهلى: "عدم الاستقرار الإدارى سبب ابتعاد شعبية الطائرة عن القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أن عدم الاستقرار الإدارى وتواجد مجلس لفترة كافية هو سبب ابتعاد شعبية الكرة الطائرة عن شعبية كرة القدم.

وأضاف مصيلحى، فى تصريح لـ الخليج 365، أن مصر تمتلك لاعبين على أعلى مستوى فى كرة القدم وأصحاب تكوين جسمانى قوى وهذا ما شاهدناه فى بطولة العالم الأخيرة للشباب التى حققت مصر خلالها المركز الرابع بتونس، مشيرا إلى أنه للأسف عدم الاستقرار الإدارى هو أحد أسباب عدم تطور شعبية اللعبة .

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من ناحية أخرى، اقترح محمد مصيلحي المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 3 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر ، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط .

و أكد مصيلحي أنه يتبقى له ٨ مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين ، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهي كأس مصر يوم 3 أكتوبر .

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلين الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.