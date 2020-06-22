شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. يحيى الدرع نجم الشباك فى اليد البيضاء رغم اغراءات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة و الفخر يعيشها جمهور نادى الزمالك بعد نجاح مسئولو نادى الزمالك فى التجديد لنجم فريق كرة اليد يحيى الدرع لمدة موسمين و الحصول على توقيع اللاعبان منزل رئيس النادى .

وشهدت صفقة الدرع تعثر فى ظل إغراءات الأهلى لضم اللاعب لتدعيم صفوفه خاصة بعد أحد أهم لاعلى كرة اليد و منتخب مصر فى الفترة الحالية ، وهو ما تفهمه جيدا رئيس القلعة البيضاء للمحافظة على اللاعب .

يحيى الدرع منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات فى البطولات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء .

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وحصل الدرع مؤخرا على لقب أفضل لاعب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها فى تونس، وحصد الفراعنة لقبها على حساب أصحاب الأرض ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو .

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم يحيى الدرع فى الصور التالية :