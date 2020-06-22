شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يصطحبون أطقم التدريبات لمنازلهم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منع مسئولو النادى الأهلى اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، وتلقى نجوم الأهلى قائمة ممنوعات من إدارة النادى قبل العودة للتدريبات الأربعاء، أبرزها أنه لن يسمح للاعبى الأهلى بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون لبيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا.

ويبدأ الأهلي تدريباته الأربعاء المقبل وفقاً للبرنامج المووضوع من قبل السويسرى رينيه فايلر استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون تدريب الفريق على مجموعتين .

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسى الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.