شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وصديق وبيسيرو أبطال فيلم "دموع الندم" في العزل المنزلى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الندم هو شعار بعض مشاهير الكرة المصرية في اعترافات العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره بعدما خرج كل منهما في تصريحات يعلن فيها ندمه على قرار خاطئ تسبب فى تحويل مساره بعالم الساحرة المستديرة وهو مانرصده فى السطور التالية..

* بيسيرو: أخطأت بالرحيل عن الأهلي لتدريب بورتو.. وأتمنى العودة مُجدداً

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا، أنه أخطأ بالرحيل عن القلعة الحمراء، وقال بيسيرو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير:"أخطأت بالرحيل عن الأهلي والانتقال لتدريب بورتو، لكني أؤكد أنني لم أتخذ القرار الصحيح لأن الفريق الأحمر نادي كبير وجماهيره رائعة وكنت أستطيع تحقيق نجاحات كبيرة مع النجوم المتواجدين في وقتها".

وتابع بيسيرو :"أتابع الأهلي دائماً وأسعد بتحقيقه للبطولات وأتذكر جميع اللاعبين وعلى رأسهم اكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد نجيب وحسام عاشور وحسام غالي وصبري رحيل وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان ورمضان صبحي وأنطي وايفونا وعمرو جمال".

وأضاف بيسيرو أن فترة عمله في الأهلي كانت من أفضل فترات حياته مبدياً ترحيبه بالعودة من جديد لتدريب الأهلي، كاشفاً أن الزمالك دخل في مفاوضات لاستقدامه بعد رحيل عن الأهلي ولكنها لم ترتقي لمرحلة الجدية.

*ندم محمد صديق على اللعب للأهلى

فيما أبدى محمد صديق مدافع الأهلي الأسبق، ندمه على اتخاذ قرار الانتقال للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك، بعدما لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء لعدة سنوات خلال مطلع الألفية، قبل أن ينتقل للأهلي عام 2006، ليفجر موجة من الغضب الاهلاوى تجاه اللاعب حيث اتهمه الكثيرون بالتقليل من المارد الأحمر صاحب الرصيد الأكبر في بطولاته مع الساحرة المستديرة .

وقال محمد صديق في تصريحات تلفزيونية: "لم أندم على لعب الكرة في الأهلي لأنه نادي كبير ويصنع تاريخ أي لاعب، لكني ندمت على التفكير في اللعب للأهلي، بسبب ما عانيت منه بعد الاعتزال في النادي".

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*عصام الحضرى ندمان على اللعب للزمالك

أما عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق ومنتخب مصر، فقال "أنا محسوب على النادي الأهلي، لعبت في دمياط ٦ سنوات، وفي الأهلي لعبت 14 عاما، وبالتالي أنا من أبناء النادي الأهلي، عمري كله في القلعة الحمراء".

وعن فترة لعبه القصيرة للزمالك قال: "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل، أتمنى محو فترة لعبي مع الزمالك من تاريخي، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".

هذه التصريحات فجرت موجة من الغضب داخل القلعة البيضاء حيث خرج لاعبون سابقون يهاجمون السد العالى قبل أن يتدخل طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ويقنع الحضرى بالاعتذار للقلعة البيضاء .