الأهلي يتناقش مع المقاولون حول "تسعيرة" استعارة طاهر طاهر .

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في المقاولون العرب "تسعيرة" إستعارة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون لمدة موسم أو موسمين بعدما تراجع الأهلي عن فكرة شراء اللاعب نهائياً بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من قبل نادي المقاولون العرب للأستغناء عن اللاعب والتى تفوق قدرات الأهلي المالية، ورغم أن الاهلي كان ينوي حسم صفقة نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بشكل نهائي إلا أنه تفاجئ بطلب المقاولون 40 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب الأمر الذي جعل الأهلي قرر شراء اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع بعد ذلك إذا ما تفوق اللاعب مع القلعة الحمراء.
ورفض الأهلي طلب الـ40 مليون جنيه من جانب المقاولون العرب جملة وتفصيلاً، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنه مُبالغ فيه تماماً ولا يتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء "كورنا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً منذ مارس الماضي ، ويتفاوض الأهلى حالياً مع المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، على سبيل الأعارة بعدما سبق وحصل النادى على توقيع اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة مع نظراؤهم فى المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.
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