تقرير.. الكرة الألمانية تنتظر مشاركة تاريخية "أوروبياً"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع التعديلات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على معايير التأهل لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي ، قد تشهد كرة القدم الألمانية مشاركة تاريخية على الساحة الأوروبية في الموسم المقبل من خلال تأهل خمسة فرق إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ.

كما قد يشهد الموسم المقبل مشاركة ثمانية فرق ألمانية دفعة واحدة في بطولتي الأندية الأوروبية مجتمعتين.

ونظرا لكون الدوري الألماني (بوندسليجا) من البطولات المحلية الأربعة الكبيرة في أوروبا ، ضمن الدوري الألمانية أربعة مقاعد في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الماضي وثلاثة مقاعد في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الرابع في نهاية موسم البوندسليجا مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال فيما يتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس مباشرة إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ومع تأهل بايرن الفائز بلقب البوندسليجا هذا الموسم وباير ليفركوزن إلى أي من بطولتي الأندية الأوروبية قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا في الرابع من تموز/يوليو المقبل ، يكون من حق الفريق صاحب المركز السابع أيضا في البوندسليجا التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ولكن الفريق صاحب المركز السابع يحتاج لخوض فعاليات الدورين الثاني والثالث بالأدوار التمهيدية للبطولة وأيضا الدور الفاصل للتأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

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وإذا نجح بايرن ميونخ أو لايبزج في الفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي ، لن يتغير أي شيء في حصة المقاعد المخصصة للكرة الألمانية بالبطولات الأوروبية الموسم المقبل لاسيما وأن كليهما ضمن التأهل للبطولات الأوروبية من خلال موقعيهما في جدول البوندسليجا.

ولن يختلف هذا إذا فاز باير ليفركوزن بلقب الدوري الأوروبي أيضا وأنهى الموسم الحالي بالمركز الرابع في البوندسليجا نظرا لأنه من بين الفرق التي ضمنت مقعدا بالبطولة الأوروبية في الموسم المقبل عن طريق البوندسليجا.

ولكن ، في حالة فوز ليفركوزن بلقب الدوري الأوروبي واحتلاله المركز الخامس في البوندسليجا هذا الموسم ، سيكون من حقه المشاركة في دوري الأبطال لكونه بطلا للدوري الأوروبي.

وبهذا ، سيرتفع عدد المشاركين من البوندسليجا في دوري الأبطال إلى خمسة فرق فيما سيتقلص عدد المشاركين من البوندسليجا في الدوري الأوروبي إلى مقعدين لصالح الفائزين بالمركزين السادس والسابع بالبوندسليجا.

وينطبق هذا أيضا حال فوز فولفسبورج بلقب الدوري الأوروبي خاصة وأنه لن يستطيع إنهاء الموسم في أي من المراكز الأربعة الأولى بالبوندسليجا لتصبح المشاركة في الدوري الأوروبي لصالح صاحب المركز الخامس ومعه أي من صاحبي المركزين السادس والسابع طبقا لترتيب فولفسبورج.

وفي حالة فوز إنتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي ، سيشارك الفريق في دوري الأبطال مع الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى بالبوندسليجا ، ولكن سيكون للكرة الألمانية ثلاثة مقاعد أيضا في الدوري الأوروبي (أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع في البوندسليجا) نظرا لأن إنتراخت فرانكفورت لن يستطيع إنهاء الموسم في أحد المراكز السبعة الأولى بالبوندسليجا.