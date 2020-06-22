 غياب صلاح ولمحات كيتا.. كيف علق نقاد أوروبا على تعادل ليفربول في ديربي ميرسيسايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تناولت صحيفة "ليفربول إيكو" آراء بعض النقاد في تعادل ليفربول أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد الذي جمعهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعادت الحياة لكرة القدم في إنجلترا في السابع عشر من يونيو الجاري -بعد توقف استمر حوالي 3 أشهر بسبب جائحة كورونا- بإقامة مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا المؤجلتين ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ28 من بريميرليج، بينما انطلقت الجولة الـ30 يوم الجمعة الماضي.

وينفرد ليفربول بصدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وقبل مباراته أمام إيفرتون كان الريدز بحاجة لست نقاط (بغض النظر عن نتائج سيتي) لحسم لقب بريميرليج بشكل رسمي.

جماهير ليفربول كانت تأمل في حسم أول 3 نقاط أمام إيفرتون، وانتظار تعثر مانشستر سيتي أمام بيرنلي أو فوز الريدز في مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس في الجولة 31، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السُفن، وفلت ليفربول بنقطة التعادل في جوديسون بارك بعدما كان إيفرتون قاب قوسين أو أدني من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

من جانبها، قامت صحيفة "ليفربول إيكو" باستطلاع آراء بعض النقاد حول أداء ليفربول في مباراته الأولى بعد العودة من فترة التوقف وهل تأثر الريدز بغياب النجم المصري محمد صلاح؟

فيل ماكنولتي - BBC Sport

تأخير لا مفر منه

يرى ماكانولتي أن حسم ليفربول للقب بريميرليج سيتأخر بضعة أيام أخرى بعد تعادله سلبيًا في جوديسون بارك أمام إيفرتون.

وقال الناقد بهيئة الإذاعة البريطانية: "كان ليفربول يأمل في الاحتفال باللقب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي بكريستال بالاس، ولكن بعد 106 أيام من التوقف عن اللعب لم يقدم الفريق الذي تغلب على معظم منافسيه (ليفربول) أفضل ما لديه".

وأضاف: "يبدو أن صلاح كان لائقًا فقط للجلوس على مقاعد البدلاء، بينما أصيب الظهير الأيسر أندي روبرتسون، كلاهما غاب عن المباراة، بينما بدا نابي كيتا مفعّمًا بالحيوية".

وتابع: "كلوب لديه الآن مخاوف أخرى بشأن إصابة جيمس ميلنر الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة، وجويل ماتيب الذي شعر هو الآخر ببعض الآلام".

وأكمل: "نجم ليفربول في المباراة كان الحارس أليسون الذي ظهر بشكل رائع عندما استدعي ذلك في اللحظات المتأخرة من المباراة".

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إيان ليديمان - ديلي ميل

غياب صلاح

قال ليديمان: "إن ليفربول لم يكن في أفضل حالاته ولم يخلقوا فرصًا واضحة خلال المباراة".

وأضاف: "في الواقع كان أفضل مافي المباراة هو إنقاذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون عندما أنقذ ركلة حرة من فابينيو في الوقت الإضافي".

وتابع: كان المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بديله كان تاكومي مينامينو وقدم مباراة جيدة قبل خروجه من اللقاء".

وأتم: "بدون صلاح ، اشتعلت حركات ليفربول إلى الأمام لكنها لم تقترب من الغليان، ربما كان أفضل لاعبيهم ثلاثي خط وسط جوردان هندرسون، نابي كيتا وفابينيو".

ميليسا ريدي - اندبندنت

لم تكن العودة كما رسمها ليفربول

قالت ريدي: "لم تكن هذه هي العودة التي رسمها ليفربول خلال فترة توقف مدتها 103 أيام".

وأضافت: "وصلوا إلى جوديسون بارك وهم يفيضون بالحماس لاستئناف سعيهم وراء الفوز ببريميرليج لدرجة أن ساديو ماني ظهر في لقطة طريفة قبل بداية اللقاء عندما أطلق الحكم صافرته للوقوف دقيقة حداد دعما لقضية جورج فلويد إلا أن السنغالي توجه مسرعًا لبدء المباراة".

وتابعت: "كان من المفترض أن يكون غياب الجماهير في جوديسون بارك مفيدًا لليفربول، وعلى الرغم من سيطرتهم على مساحات كبيرة في الملعب إلا أن هجماتهم لم تكن حاسمة".

نيل جونز - جول العالمي

ربما تغير العالم لكن بعض الأشياء لم تتغير

قال جونز: "للموسم الثالث على التوالي ، أنهى ديربي جوديسون بالتعادل السلبي".

وتابع: "سيطر الضيوف (ليفربول) على الكرة لفترات كبيرة ، وخسروا فرصًا جيدة من خلال جويل ماتيب وروبرتو فيرمينو في الشوط الأول ، لكنهم مدينون لحارس المرمى أليسون بيكر والبديل جو جوميز".

وواصل: "كان إنقاذ أليسون من دومينيك كالفيرت لوين وريتشارليسون حاسمًا، كما قدم نابي كيتا بعض اللمحات الواعدة خلال المباراة، لقد حاول مقاومة الضغط بشكل رائع في بعض الأحيان في وسط الملعب، ولكن بمجرد أن غادر ، ليحل محله فينالدوم ، بدا زخم ليفربول يتلاشى بخروجه".