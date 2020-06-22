"صلاح العالمي وتريزيجية قلب أستون فيلا".. الخليج 365 يحاور حارس يونايتد السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - عدة تجارب في الملاعب الإنجليزية لعل أبرزها اللعب في صفوف العملاقين مانشستر يونايتد وتشيلسي، إلا أن المسيرة الأطول في بلاد الضباب كانت من خلال أستون فيلا فالبداية كانت في موسم (1991 - 1992) حتى (1999 - 2000)، والحديث هنا عن الحارس الأسترالي مارك بوسنيتش.

بوسنيتش كان لديه الحظ بالعمل مع السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، واللعب في صفوف العملاق اللندني تشيلسي والوصول لمنصات التتويج من خلال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية رفقة مانشستر يونايتد.

"الخليج 365" أجرى حوارًا مع بوسنيتش للحديث عن تجربته مع مانشستر يونايتد والعمل مع المدرب المخضرم فيرجسون، ورأيه في مستوى محمود حسن "تريزيجه" لاعب أستون فيلا والذي يخوض عامه الأول في بريميرليج.

- كيف كان مشوارك في إنجلترا؟

لقد كنت محظوظًا جدًا بعدما استطعت التتويج بأربع بطولات من خلال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، والتتويج بلقب مونديال الأندية

- ماذا عن عملك مع السير أليكس فيرجسون؟

السير أليكس تعاقد معي وأنا في سن الـ16 عامًا، بعدما تم الحصول على خدماتي وأنا في فريق سيدني يونايتد، إلا أنني لم أحصل على الفرصة للمشاركة بصورة مستمرة.

- باعتبارك لاعب سابق في تشيلسي كيف ترى الوضع حاليًا؟

تشيلسي يمر بفترة انتقالية، وكان من الصعب خسارة إدين هازارد بعد رحيله لريال مدريد، بجانب منع النادي من إبرام صفقات في الموسم الماضي، لكن تشيلسي لديهم مدرب شاب ومتميز وهو فرانك لامبارد.

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- وماذا عن مانشستر يونايتد؟

الوضع في مانشستر يونايتد مشابه لتشيلسي من خلال تولي أولي جونار سولشيار القيادة الفنية للفريق، أرى أن يونايتد كان يحقق نتائج جيدة قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

- كيف تقيم مستوى محمود حسن "تريزيجيه" ودور أحمد المحمدي مع أستون فيلا؟

أرى أن تريزيجه هو قلب وروح أستون فيلا عندما يشارك، في المقابل لم ينل المحمدي المشاركة بصورة مستمرة، لكننا نعرفه جميعًا لأنه لاعب جيد كما رأيناه من خلال تجربته السابقة مع هال سيتي.

- في الموسم الحالي ليفربول يتفوق بفارق نقاط كبير عن مانشستر سيتي، ما وجهة نظرك في ذلك؟

أرى أن سبب تفوق ليفربول والمستوى المذهل للفريق طوال الموسم هو من خلال المحافظة على الأداء التصاعدي مع بداية الدوري، وأرى أن ليفربول خاض هذا الموسم وهدفه هو تحقيق الدوري والاستمرارية في الأداء مثلما كان عليه في الموسم الماضي.

- برأيك ما هو أقوى خطوط ليفربول مع يورجن كلوب؟

ليفربول جميع خطوطه قوية أمام المنافسين بشكل عام، لنرى بداية من الدفاع يتحولون بسرعة كبيرة للهجوم بجانب عدم ترك المساحات، وليس هذا فقط بل لدى لاعبي ليفربول قدرة كبيرة في السيطرة على إيقاع المباراة من خلال تحكمهم بالكرة طوال أحداث المباراة.

- من وجهة نظرك ما هو أبرز لاعب في ليفربول؟

أفضل لاعب من وجهة نظري هو محمد صلاح، ويأتي من بعده ساديو ماني، ومن ثم فيرجيل فان دايك، لكن أرى أن صلاح وماني لاعبان عالميان.

- في النهاية.. يورجن كلوب ألمح بأن ليفربول لن يدخل في أي صفقة.. رأيك؟

ليفربول قد يرغب في تدعيم صفوفه، لكن سيظل الفريق على ما يرام مع هؤلاء اللاعبين، أنا أدعم رأي كلوب بشأن عدم دخول ناديه في أي صفقة خلال الصيف المقبل.