محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يستعد مانشستر سيتي لمواصلة تأكيد وصافته للدوري الإنجليزي الممتاز، وتأخير موعد تتويج ليفربول الرسمي بالبريميرليج من خلال مباراته اليوم الإثنين. وعلى جانب أخر يشهد الدوري الإيطالي رغبة يوفنتوس في مصالحة جماهيره بعد الإخفاق الأخير بخسارة نهائي كأس إيطاليا لصالح نابولي. ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم الإثنين: Advertisements الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي وبيرنلي في الساعة 9.00 مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2" الدوري الإسباني: فياريال وإشبيلية في الساعة 7.30 مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3". الدوري الإيطالي: ليتشي وميلان في الساعة 7.30 مساء. بولونيا ويوفنتوس في الساعة 9.45 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم.. سيتي لتأخير تتويج ليفربول.. ويوفنتوس لمصالحة جماهيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.