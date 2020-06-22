رياضة | زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه رسالة نارية لمنتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رضاه التام عن استعادة صدارة "الليغا"، إثر الفوز الصعب على ريال سوسييداد 2-1، في ختام الجولة 30، ولكنه حذر من أن المنافسة ستستمر حتى النهاية.

أشار زيدان في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب أنويتا: "انتصار جميل للغاية أمام منافس صعب، ولكن هذا لن يغير شيئاً مما نريد".

وحول بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء، أوضح: "لم أشاهد هذه الألعاب، ولكنهم أخبروني أنه كانت هناك ركلة جزاء لفينيسيوس، بينما في الهدف الثاني الكرة لمست كتف بنزيما، ولكنها قرارات تخص الحكم، سواء كانت في صالحنا أو ضدنا، هناك حكم يقوم بعمله، وعلي احترمه".

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ورفض زيدان الاستمرار في الحديث عن أداء الحكام، وأكد أن الفريق استحق الفوز وهذا هو الأهم بالنسبة للجميع.

ويرى المدرب الفرنسي فريقه في حالة طيبة، ويستجيب لتعليماته، مؤكداً أن لاعبيه كانوا يرغبون في تحقيق الانتصار منذ الدقيقة الأولى".

ورفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الكاتالوني، بعد التعادل ذهاباً في "كامب نو"، والفوز إياباً في سانتياغو برنابيو.