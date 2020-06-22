رياضة | مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع يوفنتوس يريد اللعب لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال الهولندي ماتياس دي ليخت نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يفتح الباب أمام برشلونة الإسباني إذا يتابع باهتمام شديد مفاوضات الناديين للانتقال إلى قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبته الشديدة في الحسم.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دي ليخت رفض الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي لكنه بات يحب اللعب له في الصيف المقبل خاصة بعدما فشل في المشاركة بشكل أساسي مع فريق السيدة العجوز.

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وأشارت الصحيفة إلى مدافع يوفنتوس يؤمن بقدرته على المشاركة بشكل أساسي في قلب دفاع برشلونة خاصة في ظل ما يثار عن قرب رحيل صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية ليبقى جيرارد بيكيه قائدًا لهذا الخط بمفرده.