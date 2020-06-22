رياضة | برشلونة يصدم نيمار بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم نيمار بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن طريقة سحرية للتعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم ارتفاع المقابل المادي للصفقة الذي يجعل من التعاقد مع اللاعب فرصة صعبة أمام جميع الأندية.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلًا لكن جوسيب بارتوميو رئيس النادي يأمل في إنهاء الصفقة مع قدوم الانتخابات الرئاسية في ظل صعوبة المنافسة فيها هذه المرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في المراقبة قبل التحرك أي أن إدارة برشلونة ستطلع من نيمار رفض التجديد لنادي باريس سان جيرمان ثم تستغل هذه الرغبة من أجل إنهاء الصفقة.