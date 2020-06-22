رياضة | نابولي يفاوض نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يفاوض نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع مدافع فريق برشلونة الإسباني تحسبًا لرحيل مدافعه الأساسي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كثرة العروض التي تنهال عليه باستمرار من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نابولي لا يمانع رحيل كاليدو كوليبالي مقابل التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة خاصة أن اللاعب نفسه يرغب في الرحيل عن فريق الجنوب الإيطالي أملًا في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي بدأ جس نبض نادي برشلونة من أجل معرفة موقف صامويل أومتيتتي في الميركاتو الصيفي وإمكانية الاستغناء عنه ومن الوارد جدًا أن يكون أحد اللاعبين ضمن صفقة المهاجم لاوتارو مارتينيز المطلوب في قلعة كامب نو.