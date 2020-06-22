رياضة | ريال مدريد يغازل حارس فيورنتينا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يغازل حارس فيورنتينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع ألبان لافون حارس مرمي فيورنتينا الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كبديل قوي للحارس تيبو كورتوا الحارس الأساسي لدى زين دين زيدان المدير الفني للريال.

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كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية عن أن ريال مدريد يتابع باهتمام شديد ألبان لافون حارس فيورنتينا الشاب صاحب الـ 21 عاماً من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي على أساس أنه صفقة المستقبل التي يمكن الاستثمار فيها فيما بعد.

وأوضحت أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع لافون كحارس جديد ليكون بديلاً لكورتوا حيث سيعود أريولا في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان الفرنسي ومن هنا سيبحث النادي عن حارس بديل لكن شريطة أن يكون قويًا.