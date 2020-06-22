رياضة | كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف نجم الزمالك المعار والتي ستنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي.

وأستقر باتريس كارتيرون علىرفض عودة اللاعب أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر القلعة البيضاء، والمعار حالياً الي نادي سموحة حتي نهاية الموسم الجاري.

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وطلب كارتيرون منالمشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضي ، إستمرار إعارة اللاعب، في للموسم المقبل وذالك لأكتساب الخبرات الفنية وعدم حاجته إليه في ظل تواجد محمد عبد الشافي ، و عبدالله جمعة.

وقد تألق أبو الفتوح فى كأس امم أفريقيا الماضي مع المنتخب مصر الأولمبي والذي استطاع وتأهلوا الي نهائيات طوكيو.

والجدير بالذكر أن سموحة أستعار اللاعب من نادي الزمالك خلال يناير الماضي لمدة موسم ونصف.