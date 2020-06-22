رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بيرنلي اليوم الاثنين 22 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي تلك المباراة من أجل هز شباك بيرنلي والاقتراب من صدارة ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يحل مهاجم السيتي في المركز الرابع برصيد 16 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي متصدر الترتيب.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 19 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدفًا.

3- محمد صلاح 16 هدفًا.

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4- سيرجيو أجويرو 16 هدفًا.

5- داني إنجز 16 هدفًا.

6- ساديو ماني 14 هدفًا.

7- ماركس راشفورد 14 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز 14 هدفًا.

9- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدفًا.

10- تامي أبراهام 13 هدفًا.