رياضة | الزمالك يسعى لتمديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى لتمديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

يطمح نادي الزمالك في تمديد عقد بن شرقي، علما بان سينتهي عقده في يونيو 2022، وذلك بعد أن قدم مستويات رائعة رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

وكان بن شرقي قد انتقل إلى صفوف الزمالك في انتقالات صيف العام الماضي، قادما من نادي الهلال السعودي.

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وتلقى لاعب الزمالك المغربي عدة عروض أوروبية على رأسها طرابزون سبور التركي، للرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل.

وأكد وكيل اللاعب أنه لا يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء، نظرا لأنه يشعر بالارتياح داخل صفوف الزمالك، مشيرا إلى أنه ينتظر إشارة مسئولي النادي من أجل العودة إلى مصر.

يذكر أن المغربي أشرف بن شرقي خاض 25 مباراة مع الزمالك، وسجل11 هدف، وصنع 6 أهداف آخرين، وحصد لقبي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.