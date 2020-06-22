رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء المقبل 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاولدترافورد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-

وكان قد تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق شيفيلد يونايتد وفريق مانشستر يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.