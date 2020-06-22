رياضة | مورينيو: "رونالدو" هو الأفضل في التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو: "رونالدو" هو الأفضل في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي فكرة اختيار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أو ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل من لعب كرة القدم على مر التاريخ إذ يرى أن هناك من أفضل منهما.

وقال مورينيو: "أفضل من لعب كرة القدم في التاريخ هو الظاهرة رونالدو نجم فريق إنتر ميلان سابقًا.. كريستيانو وميسي تمتعا بفترات أطول من التألق حيث بقيا في القمة كل يوم لمدة 15 عامًا تقريبًا".

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وأضاف مورينيو: "أنا هنا أتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو فعندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق في الملعب فهو يفعل كل ما يمكنك أن تفكر به لولا الإصابات التي قتلت مشواره مبكرًا".